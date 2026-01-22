Menekşe sahilinde teknelerin geçiş sorunu balıkçıları canından bezdirdi: "İBB'ye başvurduk ama gelen giden yok" - Son Dakika
Menekşe sahilinde teknelerin geçiş sorunu balıkçıları canından bezdirdi: "İBB'ye başvurduk ama gelen giden yok"

22.01.2026 13:06  Güncelleme: 13:12
İstanbul Küçükçekmece Menekşe'de bulunan göl ile denizin kesiştiği noktada meydana gelen kum birikintileri nedeniyle balıkçılar teknelerini kullanmakta zorlanıyor. İBB'ye yapılan başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm bulunamıyor.

İstanbul Küçükçekmece Menekşe'de bulunan göl ile denizin kesiştiği noktada tedbir alınmaması nedeniyle bölgenin balıkçıları canından bezdi. Her lodos sonrası ters akıntı ile biriken kumlardan denize açılmak isterken tekneleri zarar gören balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini ancak bir çözüm bulunmadığı söyledi.

Küçükçekmece İlçesi Menekşe Plajı bölgesinde, Küçükçekmece Gölü ile Denizin kesiştiği noktada tekne ile olta balıkçılığı yapan vatandaşlar yıllardır her lodos sonrası yaşadığı sorun için çözüm bekliyor. Lodos olayları sonrası yaşanan akıntıyla teknelerin çıkış noktası olan göl ile denizin birleştiği noktada kum birikintileri yaşandı. Yaşanan birikintiler nedeniyle tekneler kumlara takılarak ilerleyemez hale geldi. Yıllardır benzeri sorunları yaşadığını ifade eden balıkçılar, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye defalarca kez bildirdiğini anlık çözümler olduğunu ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığını ifade etti.

Bölgede teknesi bulunan Coşkun Tatlıcı yaşanan sorunu dile getirerek, "Bizim sorunumuz hava durumu ve belediye ile alakalı. Sürekli gel git olayları oluyor, lodos oluyor. Bunlar olunca kanalın içerisi kum doluyor. Sular azalınca da teknelerimiz tehlike yaşıyor. Buraya giriş çıkış yapamıyoruz. Çözümü kanalın ağzına, mendirek, dalgakıran konulabilir. Önlem alınırsa iyi olur. 3 yıldır sonuç alamıyoruz. Geliyorlar günübirlik temizleme yapılıp gidiliyor. O günü kurtarıyor sadece" dedi.

Mustafa Gökırmak isimli bir diğer balıkçı ise, " Bu sorunu her sene yaşıyoruz. Kanalımızın ağzı her sene tıkanıyor. Lodos ile birlikte kum birikintisi oluyor. Göl akıntı yapıyor. Teknelerimiz her zaman zarar görüyor. Büyükşehiri aradık. Bazı yerleri aradık. Gereken yerlere söyledik başvurular yaptık ama gelen giden yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Balıkçılık, İstanbul, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

