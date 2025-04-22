Küçükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Koşusu Gerçekleşti

Küçükçekmece\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Koşusu Gerçekleşti

Küçükçekmece Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Koşusu'nda 242 öğrenci yarıştı. Koşu, farklı kategorilerde düzenlenerek dereceye girenlere ödüller verildi.

22.04.2025 10:36  Güncelleme: 10:40
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Küçükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Koşusu düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Koşusu düzenledi. Küçükçekmece göl kenarında gerçekleştirilen koşuda 242 öğrenci kıyasıya rekabet etti.

İlçe genelinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı koşu; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler ve genç kızlar, genç erkekler olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Koşusu sonrası dereceye girenlere ödüllerini Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi ve Başkan Danışmanı Abdullah Kaya verdi.

Dereceye girenler şöyle:

"Küçük Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Rojbin Kurt- Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Selin Şenol- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

3. Duru Nazife Bağdat- Melikşah Ortaokulu

Küçük Erkekler (Takım Sıralaması)

1. Emirhan Perçin- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

2. T. Mustafa Bekçi- Kanarya Ortaokulu

3. Siraç Sevinç- Söğütlüçeşme Ortaokulu

Yıldız Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Toprak Güneri- Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Jinda Efsun Gökdemir- Kanarya Ortaokulu

3. Ezgi Çorumlu- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Yıldız Erkekler (Takım Sıralaması)

1 Dancel Ridchenko- TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu

2. Mustafa Erbey- Kanarya Ortaokulu

3. Bulut Çenkel- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Genç Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Bengü Nur Kır- TOKİ Atakent Spor Lisesi

2. Nisa Nur Kır- Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi

3. Ecrin Naz Şentürk- TOKİ Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Genç Erkekler (Takım Sıralaması)

1. Utku Öztürk- TOKİ Atakent Spor Lisesi

2. Emirhan Sönmez- Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

3. Harun Acar- Sefaköy Anadolu Lisesi". - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika

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