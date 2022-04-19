KÜGİKAD üyeleri, iftarda buluştu - Son Dakika

Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği (KÜGİKAD) üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Dernek Başkanı Şule Erdem, Kütahya Girişimci Kadınlar Derneği'nin, Kütahya'nın tanıtımı için Ankara, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul, Giresun, Sakarya, gibi düzenlenen çok sayıda fuar, resim sergisi, sanat galerileri ve festivallere katıldığını kaydetti.

Kütahya'nın tanıtımı için gayret göstermeye devam edeceklerini belirten Başkan Şule Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nden (UNWOMEN) kazandıkları ve çalışmalarını sürdürdükleri "KÜGİKAD Kurumsallaşma ve Dijitalleşme" projesinin süreci hakkında üyelere fotoğraflarla bilgilendirme yaptı. - KÜTAHYA