'Kumaştan Hayaller' Eskişehir'den çocuklara ulaşıyor - Son Dakika

DeFacto'nun, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Kumaştan Hayaller' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalandı.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere hayata geçirdiği 'Kumaştan Hayaller' projesine Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol ile devam ediyor. Protokol, 12 Ocak'ta Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın imzasıyla gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, projenin 19'uncu ili olan Eskişehir'de, dört okulda öğrenim gören 241 kız öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şirket tarafından gönderilecek kumaşlar kanserli çocuklara umut olacak. Kız öğrencilerin tasarımı ve üretimi ile hayata geçecek ürünler DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ve elde edilen gelir ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı desteklenecek. Kumaştan Hayaller projesi; hem kanser tedavisi gören çocukların tedavi sürekliliğinin sağlanması, hem kız öğrencilerin mesleki yeterlilikleri adına desteklenmesi, hem de üretim fazlası kumaşların geri dönüşümünün gerçekleşmesi için farkındalık yaratıyor. Eskişehir ile birlikte toplamda 19 il ve 85 okulda 4 bin 94 kız öğrenciye ulaşan şirket, şu ana kadar gönderdiği 7 ton kumaşla elde edilen ürün satışından yaklaşık 15 bin TL değerinde katkı sağladı. - İSTANBUL