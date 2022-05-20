Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu

20.05.2022 15:10
Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu

Kumluca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser düzenledi.

Kumluca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser düzenledi.

Kumluca'da milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kumluca Belediyesi'nin düzenlendiği Fener Alayı ile kutlandı. Karatepe Stadı'ndan başlayan fener alayına yüzlerce vatandaş ve sporcu katıldı.

Kumlucalılar, 200 metrelik bayrak ve meşalelerle ilçe merkezine yürüdü. Fener alayı yürüyüşüne, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GENÇLİK GELECEKTİR'"

Kortejin önünde 'Gençlik Gelecektir' yazılı pankart taşınırken ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar sloganlar atıp marşlar söyleyerek yürüdü. Kortejde yürüyenlerden bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar, fener alayına evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi. Fener alayının ardından, Kumluca Belediyesi Kumgenç Orkestrası konser verdi.

"19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Büyük Atatürk gençlerimize bu şekilde seslenmiştir. Ben, kıymetli büyük ailemin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Köleoğlu, biz hep söylüyorduk, 'Gençlik gelecektir' derken bu gençlerimizden bahsediyorduk diyerek, 6-8 Mayıs'ta 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 3. olan Arda Kaan Karamıkla, ayak boyunda 3. olan Mustafa Ali Yalçın, küçük orta büyük boyda 6. olan İsmet Topaca ve küçük orta büyük boydan büyük orta boya şampiyon olarak yükselen Ömer Yasir Gökkaya'yı başarılarından ötürü çeyrek altın ile ödüllendirdi.

YORUMLAR
500
Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Bolvadin'de 19 Mayıs yürüyüşü Bolvadin'de 19 Mayıs yürüyüşü
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Kumluca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa
15:09 Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı
15:07 Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı
15:04 Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
14:17 Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
14:14 İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 15:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement