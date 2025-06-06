Kurban Bayramı\'nda İstanbul\'da Yoğunluk

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına geldi. Bahçelievler'deki kurban kesim alanında oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının kılınmasının ardından ibadetlerini yerine getirmek için kurban kesim alanlarına akın etti. Bahçelievler'deki kurban kesim alanı kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarla doldu. Bahçelievler Belediyesi'nin hazırladığı kurban kesim alanlarındaki yoğunluk dronla havadan da görüntülendi. - İSTANBUL