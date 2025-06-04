Kurban Eti Saklama İpuçları

Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, kurban eti saklamanın püf noktalarını açıklayarak kurban etinin en iyi şartlarda muhafaza edilmesinin pratik yöntemlerini anlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile kurbanlık hayvan alacak vatandaşların öncelikle hastalıksız, belgeleri tam ve kurbanlık özelliklerini taşıyan hayvanları satın almaları gerektiğini ifade eden Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, kurban kesimi ve kesim sorası etin saklanması ve korunması için vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Şef Tahir Tekin Öztan, sağlıklı kurbanlardan elde edilen sağlıklı etlerin kurallara uygun saklanmak için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kurbanlık hayvanın derisinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar; et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için geciktirilmeden çıkarılmalıdır" dedi.

Kesilen kurbanların etlerinin taşınması sırasında kullanılacak malzemelere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Şef Tahir Tekin Öztan, "Taze etler gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınmalıdır. Bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca etlerin kokuşma ve bozulmanın önlenmesi için hava alacak şekilde taşınması ve kesimden sonra en az 24 saat dinlendirilmelidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder" şeklinde konuştu.

Kurban etlerinin saklanmadan önce kuşbaşı, kıyma ve yemek yapımında kullanılacak hale getirilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Şef Tahir Tekin Öztan, "Yemeklik hale getirilen kurban etlerinin uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 C'de 6 ay saklanabilir. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma veya topaç yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP