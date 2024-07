Yerel

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Sokak hayvanlarına "ötenazi" yolunu açan teklifin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Başkan Ömer Günel, "Bu kanun teklifi derhal geri çekilmelidir" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki 'ötanazi' uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Hayvanların toplatılıp bakım evlerine alınmasını, sahiplendirilemeyen hayvanların ise uyutulmasını öngören teklifin çağdaşlık ilkeleri ile bağdaşmadığını vurgulayan Günel, tüm canlıların yaşam hakkının kutsal olduğunu belirtti.

Başkan Ömer Günel, şunları kaydetti:

"Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz gün Meclis'e sunuldu. Bu değişiklik, sokakta yaşayan tüm canlarımızın bakımevlerine alınması demek. Fakat ülkemizde kısıtlı kapasitede ve az sayıda bakımevi olduğunu ve her ilçede bakımevi olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda, kapasitelerinin üzerinde olan kedi köpek popülasyonuyla bu kanunu öngörüldüğü gibi ülkemizde uygulamamız mümkün değil. Bu kanun, sahiplenilmeyen can dostlarımızın ölüme terk edilmesi anlamına geliyor. Bizim gibi yüzyıllardır can dostlar ile birlikte yaşayan bir millet için en iyi yöntem kısırlaştır, aşılat ve yaşattır. Bizim vicdanımıza yakışan budur."