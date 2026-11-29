Kuşadası Devlet Hastanesi yönetimi ile hastane çalışanları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalışan memnuniyetini artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kasım ayı çalışan memnuniyeti toplantısı, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve farklı meslek gruplarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda çalışanlar ile hastane yönetimi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, çalışma ortamına ilişkin sorunların doğrudan paylaşılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı. Hastanede görev yapan tüm meslek gruplarının katılımına açık olarak düzenlenen toplantı, çalışanların görüş, talep ve önerilerini yönetime doğrudan iletebilmesine imkan sağladı. Çalışan memnuniyetinin artırılması ve hizmet sunumunun daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurum içi iletişimin önemine dikkat çekildi.