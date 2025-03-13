Kuşadası\'nda Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası'nda iki gün, toplam 16 saat süren sertifikalı ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Kuşadası Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleşen eğitim, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitmenleri Aysel Kural ve Gökhan Ceylan tarafından verildi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda iki gün, toplam 16 saat süren eğitimde katılımcılar; temel ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, bilinç bozukluklarında, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, kırık-çıkık ve burkulmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında ve boğulmalarda ilk yardım gibi pek çok hayati önem taşıyan konularda ve hasta/ yaralı taşıma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak yoğun bir eğitim aldı.

Aynı zamanda ilk yardım maketleri üzerinde uygulamalı eğitim alan katılımcılar, eğitimin sonunda yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşen sınavlardan başarıyla geçerek, İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı.

Son derece önemli bir konu olan ilk yardım hakkında, doğru bilgi edinmenin önemini vurgulayan katılımcılar, ücretsiz olarak gerçekleşen sertifikalı ilk yardım eğitimi için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti. - AYDIN