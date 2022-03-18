Kütahya, bir projede daha pilot il - Son Dakika
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Kütahya, bir projede daha pilot il

18.03.2022 11:14
Kütahya, bir projede daha pilot il

Türkiye'nin dijital dönüşümünün yerel ayağı olan e-Belediye Projesi'nde Kütahya pilot il oldu.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün yerel ayağı olan e-Belediye Projesi'nde Kütahya pilot il oldu. Projeyle vatandaş odaklı, etkin ve hızlı hizmet sunulacağını söyleyen Vali Ali Çelik, "Bakanlığımızca geliştirilen sisteme belediyelerimiz ücret ödemeyecek. Farklı yazılım lisanslarına ödenen ücretlerin de önüne geçilerek hizmetler modüller üzerinden ücretsiz sunulacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen E-Belediye Projesi ile Kütahya'daki il, ilçe ve belde belediyelerine ait tüm hizmetler dijital dünyaya taşınacak.

Kütahya ve Afyonkarahisar'ın pilot il olarak belirlendiği projenin tanıtım toplantısı; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez, Kütahya'ya bağlı ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Valilik Toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı; belediyelerin tek bir veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan projenin kısa tanıtım videosunun sunumuyla başladı.

Belediyeler ücret ödemeyecek

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen projeyle; vatandaş odaklı, etkin, hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunulacağını söyleyen Vali Ali Çelik "Bakanlığımızca geliştirilen sisteme belediyelerimiz ücret ödemeyecek. Farklı yazılım lisanslarına ödenen ücretlerin de önüne geçilerek hizmetler modüller üzerinden ücretsiz sunulacak" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, "Belediye başkanlarımızın destekleriyle, belediyelerimizin hızlı bir şekilde e-Devlet çatısı altında yer almasını sağlayacağız. Projeyle hem belediyelerin geliri artacak hem de düzenli ve disiplinli çalışma imkanına kavuşulacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez e-Belediye Projesi'nin vatandaşlara, ülke ekonomisine ve belediyelere sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi. Göçmez; muhasebeden gelir modüllerine, ruhsattan altyapıya, emlak, su abonelik ve evlendirme modüllerine kadar 67 modülün İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

"Türkiye'ye örnek bir model sunabiliriz"

Sistemin teknolojik altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Göçmez, "İl, ilçe ve belde belediyelerimizi sisteme eş zamanlı dahil ederek Türkiye'ye örnek bir model olarak sunmak istiyoruz. Bu Kütahya ve Afyonkarahisar için önemli bir kazanım olur" dedi.

Kütahya'nın e-Belediye Projesi'nde öncü illerden biri olmasının önemine dikkat çeken Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, "Vatandaşa hizmet etmekle mükellefiz. İçişleri Bakanlığımızın liderliğinde bu sisteme geçmemiz gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak var gücümüzle destek vermeye hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından Koordinatör Yardımcısı Şükrü Çiçek ile İş Analiz Danışmanı Nihat Yücetürk, e-Belediye sistemi hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Kütahya, bir projede daha pilot il

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Kütahya, Pilot, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya, bir projede daha pilot il - Son Dakika


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