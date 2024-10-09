Kütahya\'da Asayiş Bilgilendirme Faaliyetleri

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce dolandırıcılık, hırsızlık ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde halkın kalabalık ve yoğun olduğu, Zafer Meydanı, Vazo Önü ve Sevgi Yolu'nda vatandaşlara, dolandırıcılık, hırsızlık, aile içi şiddet KADES konularında gerekli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi, ayrıca kitapçık ve broşür dağıtıldı. - KÜTAHYA