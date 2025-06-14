Kütahya\'da GENÇFEST Coşkusu

Kütahya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen GENÇFEST, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kütahya İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) ile Kadim Vakfı iş birliğinde organize edilen festivale yaklaşık 2 bin genç katıldı.

Festivalin ilk gününde liseli kız öğrenciler, ikinci gününde liseli erkek öğrenciler, üçüncü ve son gününde ise ortaokul öğrencileri etkinliklerde yer aldı. KADİM Vakfı Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen festival, gençlerin büyük ilgisini gördü.

Etkinlikler kapsamında gençler; geleneksel okçuluk, çini, ebru ve seramik atölyeleriyle kültürel faaliyetlere katılırken, Hint kınası ve bileklik tasarımı gibi sanatsal atölyelerde de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Atom, çuval, yumurta, halat ve mass güreşi gibi eğlenceli yarışmaların yanı sıra sahne performansları, şiirler ve canlı müzik gösterileriyle festival coşkulu bir atmosferde geçti. Katılımcılara ikram edilen çeşitli yiyecek ve içecekler ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Festivalin son gününde ise daha önce duyurusu yapılan resim ve kısa film yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Doğu Türkistan ve Filistin temalı 12 eser arasından dereceye girenlere toplam 30 bin TL ödül verildi.

KİHMED ve Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerini desteklemek amacıyla düzenlenen GENÇFEST'e gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA