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Kütahya'da kan bağışı seferberliği - Son Dakika

Kütahya'da kan bağışı seferberliği

09.01.2022 12:26

Kütahya'da kan bağışı seferberliğiKÜTAHYA Türk Kızılay Kütahya Kadın ve Kütahya Şubesi iş birliğinde Fatih Ortaokulu'nda kan verme etkinliği düzenlendi.

Kütahya'da kan bağışı seferberliği

KÜTAHYA Türk Kızılay Kütahya Kadın ve Kütahya Şubesi iş birliğinde Fatih Ortaokulu'nda kan verme etkinliği düzenlendi. Desteklerinden ötürü Okul Müdürü Serdar Onur ve Fatih Mahallesi Nurcan Duygu'ya teşekkürlerini ileten Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın herkesi kan vermeye davet etti.

Fatih Mahallesi sakinleri ve mahallede bulunan Fatih Ortaokulu örnek bir davranışa imza attı. Okulda düzenlenen kampanyayla hem veliler ve mahalleli hem de okul öğretmenleri kan bağışında bulundu. Okul Müdürü Serdar Onur kan bağışı kampanyasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Kan bağış etkinliğine ilişkin bir açıklama yapan Türk Kızılay Kütahya Kadın Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, "Türk Kızılay Kadın ve Kızılay Şubesinin ortak etikliğinde bugün Fatih Mahallesindeyiz. Kan etkinliğine katkı sağlayan Fatih Mahallesi Muhtarımız Nurcan Duygu ve Fatih Ortaokulu Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. 1 kan, 3 can. Hepinizi kan vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulda düzenlenen üçüncü kan bağışı etkinliği olduğunu söyleyen Okul Müdürü Serdar Onur, "Fatih Ortaokulu olarak mahallemizde yapmış olduğumuz etkinliğimize Fatih Mahallesi Muhtarımızın desteği ile tüm mahallemize ve tüm velilerimize ulaşmaya çalıştık katılan tüm destekçilere teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya'da kan bağışı seferberliği
Kütahya'da kan bağışı seferberliği
Kütahya'da kan bağışı seferberliği

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Kan Bağışı, Kütahya, Kızılay, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da kan bağışı seferberliği - Son Dakika


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