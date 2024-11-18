Kütahya'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Kütahya'da araç sahipleri kış lastiklerine talebi arttırdı, ustalar zorlu günlere hazırlanıyor.

18.11.2024 23:44
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Kütahya'da lastikçilerde yoğunluk

KÜTAHYA - 1 Aralık'tan itibaren araçlara takılması zorunlu olacak kış lastikleri için Kütahya'daki tamirciler, vatandaşların isteklerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor. Lastik ustası Melih Yiğit, işlerin son günlerde yoğun olduğunu söyledi.

Kar yağışı öncesi hususi araç sürücülerinin kış lastiğine olan ilgisinin arttığını söyleyen oto lastik ustası Yiğit, "Kütahya halkı bu konuda bilinçli Aralık ayı itibari Kütahya'da vatandaşlar kış lastiğine gerekli önemi veriyor. Benim buradan sürücülere çağrım kar olmadan buz olmadan kış lastiklerini taktırmaları kendileri için çok iyi olur, yolda kalmazlar, trafikten ceza yememiş olurlar" diye konuştu.

Kış lastiklerinin kazaları büyük oranda önlediğine dikkat çeken Lastik ustası Semih Yiğit, "Kış lastiği, vakum ve yumuş kalması nedeni ile eksi 10 derecede kışlık lastik 0 derece kalır, yumuşak olması nedeni ile donma yapmaz. Bizi kazadan korur, karşı tarafı kazadan korur bu konuda hassasiyet gösterilmesi çok önemli. Kış lastikte dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise lastiklerin dişleri ve yaşı önemli eski model bir lastik kullanımından kaçınılmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kütahya, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Kış Lastiği Yoğunluğu - Son Dakika

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