Kütahya\'da Tuğgeneral Baş, Kızılay heyetini ağırlayıp Kurumsal Gümüş Madalya aldı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Kızılay heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Baş'a insani yardım faaliyetlerine sunduğu katkılardan dolayı Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu, Genç Kızılay Genel Merkez Başkan Yardımcısı Tayyip Yılmaz ve Kütahya Kızılay Kan Merkezi ekibi, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve bu çalışmalara sağlanan katkılar dolayısıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarının öneminin öne çıktığı ziyarette, Tuğgeneral Mustafa Baş'a desteklerinden dolayı Kurumsal Gümüş Madalya takdim edildi.

Kızılay heyeti, insani yardım faaliyetlerine verdiği katkılardan dolayı Tuğgeneral Mustafa Baş'a teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.