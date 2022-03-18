Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370 - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370

18.03.2022 11:57
Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Kütahya'da yaşlı nüfusu 80 bin 370 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Kütahya'da yaşlı nüfusu 80 bin 370 olarak açıkladı. Yaşlı nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı 2020 yılında yüzde 13.1 iken, 2021 yılında yüzde 13.9 olarak belirlendi.

2020 yılında 75 bin 626 olan Kütahya'da yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 2021 yılında 80 bin 870'e yükseldi. Kütahya'daki yaşlı nüfusun 35 bin 954'ü erkek, 44 bin 416'sı ise kadınlardan oluşuyor. Kütahya'daki yaşlı erkeklerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12.5, yaşlı kadınların toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 15.1 olarak tespit edildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre Kütahya'da yaşlı nüfus oranı 2025 yılında yüzde 14'ün üzerine çıkacak ve ilimiz Türkiye'nin yaşlınüfus oranının en yüksek olduğuiller arasına dahil olacak.

2021 yılında Türkiye yaşlı nüfus sayısı 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Ülke genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,7'ye yükseldi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi Eskişehir nüfusu daha yaşlı Eskişehir nüfusu daha yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370 - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 14,79 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:05:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement