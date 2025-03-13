Kütahya OSB\'de İftar Buluşması

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahya OSB Müdürlüğü personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan organizasyonda, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Kütahya OSB Müdürlüğü çalışanlarıyla aynı sofrada buluşarak kaynaşma ve dayanışma örneği sergiledi.

İftar yemeğinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin, duygu ve düşüncelerini paylaşarak katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda, OSB'nin başarısında ekip ruhunun önemine vurgu yapılırken, çalışanların emekleri için teşekkür edildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, Kütahya OSB Müdürlüğü ailesinin birlikteliğini pekiştiren anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. - KÜTAHYA