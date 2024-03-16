Kütahya Simav\'da Cami Market açıldı

Yerel

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesi Büyük Camiinde açılan Cami Market'in mukabele, yatsı ve teravih namazına gelen çocuklara ücretsiz alışveriş imkanı sunulduğu bildirildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa beldesindeki Büyük Camide her sene olduğu gibi mukabele, yatsı ve teravih namazına katılan, oruç tutan öğrencilere hizmet vermeye yönelik hazırlanan "Cami Market" açıldı. Mukabele, yatsı ve teravih namazına gelen günlük ortalama 35 kız ve 33 erkek öğrenciye haftanın belirli günleri Cami Marketten ücretsiz alışveriş imkanı sunuluyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Naşa Büyük Camii Din Görevlisi Zafer Demircan: "Amacımız çocuklarımıza camiyi sevdirmek, namaz şuuru kazandırmak, imanlı, ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Camii Market'i de bu amaca ulaşmak için bir vesile olarak kurduk ve yıllardır ücretsiz bir şekilde gençlere hizmet etmeye devam ediyor. Camii Marketimizde eksilen ürünler hayırsever kardeşlerimizin desteği ile tekrar tamamlanıyor. Cami Marketimize maddi ve manevi katkıda bulunan, bulunmaya devam eden bütün hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA