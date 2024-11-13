Kütahya Ülkücülerden Ağaçlandırma Hamlesi - Son Dakika
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Kütahya Ülkücülerden Ağaçlandırma Hamlesi

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Ülkü Ocakları Kütahya, Bahçeli'nin çağrısıyla 'Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'na çınar fidanı dikti.

13.11.2024 12:56
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Kütahyalı Ülkücüler, Bahçeli ve Yiğit'in ağaçlandırma çağrısı ile harekete geçti

"Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı"na çınar fidanı diktiler

KÜTAHYA - Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü anlamlı kılarak, "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi"ni hayata geçirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ağaçlandırma çağrısına kulak veren il başkanlığı, çınar ağaçlarını tercih ederek hem uzun ömürlü bir miras bıraktı hem de Türk milletinin köklü geçmişine gönderme yaptı. "Çınar ağacı, tıpkı devletimiz gibi güçlü kökleriyle toprağı sarar, gölgesiyle her canlıyı korur" diyen il başkanı, projenin önemini vurguladı.

Kütahya- Tavşanlı kara yolu üzerinde bulunan "Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı"na, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Tavşanlı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Murat Akkaya, İl ve İlçe Ocak yöneticileriyle birlikte fidan dikimi etkinliği düzenlediler. Fidan dikiminden sonra Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni; "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Türk Gençliği'ne çağrısı doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak amacıyla, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı proje çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanında Ülkü Ocakları teşkilatlarımızla birlikte çınar ağaçları dikmektedir. Bizler de bugün Kütahya'da bu anlamlı etkinliği Tavşanlı yolu üzerinde bulunan Başbuğ Alparslan Türkeş hatıra ormanımızda çınar ağacı dikerek gerçekleştiriyoruz. Çınar ağacı dikiyoruz, çünkü; çınar ağacı, tıpkı devletimiz gibi güçlü kökleriyle toprağı sarar, gölgesiyle her canlıyı korur. Her diktiğimiz çınar ağacı vatan toprağına kök salan bir dua, bin yıllık kardeşliğimizin sonsuza kadar süreceğinin teminatıdır." diyerek açıklama yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Ülkücülerden Ağaçlandırma Hamlesi - Son Dakika

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