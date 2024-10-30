Kütahya'ya 11 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
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Kütahya'ya 11 Yeni Emniyet Aracı

Kütahya\'ya 11 Yeni Emniyet Aracı

Kütahya'da emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 11 araç, modern hizmet için teslim edildi.

30.10.2024 19:00
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KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 11 araç, düzenlenen törenle teslim edildi.

11 aracın teslimi için Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi. Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının çok daha kuvvetli ve güçlü bir şekilde halka hizmet edeceğini belirtti. Işın, 10 yaşındaki araçların zaman içerisinde tasfiye edileceğini de söyleyerek, "Bu, bunun ilk adımıdır. Biz 10 yaşındaki araçlarımızın hepsini tespit ettik. İnşallah süreç içerisinde, 10 yaşın üzerinde olan araçlar, hem emniyetten hem jandarmadan tasfiye edilecektir. Onların yerine son derece modern, hız kabiliyeti yüksek olan, üstün araçlar tahsis ediliyor. İnşallah bundan sonra daha rahat bir şekilde ve daha seri, hızlı bir şekilde emniyet hizmetleri devam edecektir" diye konuştu.

'SIFIR CAN KAYBI, SIFIR YARALANMA'

Araç teslim töreninde konuşan Kütahya Emniyet Müdürü Osman Elbir ise yeni araçların trafik bilincinin aşılanması ve meydana gelebilecek trafik kazalarında, ölüm ve yaralanmaların minimize edilmesinde önemli bir görev üstleneceğine dikkat çekti. Elbir, "Karayollarımızda can ve mal güvenliğini sağlamak, Karayolları Trafik Kanunu'nun bizlere yüklediği en kutsal görevlerden biridir. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek için kullanılan en etkin yöntem de hiç şüphe yok ki trafik denetimleridir. Trafik denetimlerinin ortak hedefi ise yüz yüze iletişim kurmak suretiyle, sürücülerimizde yakalanma riski duygusunu kuvvetlendirerek, kazalara neden olan kural ihlallerini önlemek ve karayolu trafik güvenliği bilincini arttırmaktır. Bu bağlamda vatandaşlarımıza, trafik hizmetinin sunulması yolunda, büyük önem arz eden ekip aracı sayısını arttırmak amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı'mızca, İl Emniyet Müdürlüğü'müze 9 adet trafik ekip aracı tahsis edilmiştir. Bize sunulan bu imkanlar ile amacımız, trafik hizmetini vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırmak, nihayet hedefimiz ise 'Hayatla yarışılmaz' sloganı bilinciyle yollarımızda sıfır can kaybı, sıfır yaralanma ve sıfır maddi hasar seviyesine ulaşmaktır" dedi.

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür de araç sayısındaki artış ile birlikte kolluk ve trafik devriyelerinin artacağını, şehrin huzur ve güvenliğine ciddi katkı sunacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından dua edilerek, temsili anahtar teslimi yapıldı.

Kaynak: DHA

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