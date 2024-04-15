Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan sağ ve sol bilek Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. 16 yaşındaki Asude Sarı, Bilek Güreşi Bedensel Engelliler kategorisinde altın madalya sahibi oldu ve mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Asude Sarı, ülkesini temsil etmek ve kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

15.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan sağ ve sol bilek Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Bilek Güreşi Bedensel Engelliler kategorisinde altına madalya sahibi olan 16 Yaşındaki Asude Sarı, mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına, Ada Stadı'ndaki ilçe Gençlik Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Başarılı sporcu Asude Sarı, "Bu sporu iki yıldır yapıyorum. Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisiyim. Milli takım maçlarına hazırlanıyorum. Mayıs ayında Slovakya'daki yapılacak bilek güreşleri Avrupa maçları için hazırlanıyorum. İlk üçe girerek kürsüde ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.

Antrenörü Fatih Sam ise yapılan hazırlıklar hakkında bilgi vererek, "Bilek güreşi için Tavşanlı'mızı temsil ediyoruz. Samsun ilindeki milli takım seçmelerine katıldık. Bedensel engelliler kategorisinde Asude Sarı sporcumuz birinci oldu ve altın madalya aldı. Bu sene mayıs ayında Slovakya'da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, altın madalyalar getirir. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Durmuş Ahmet Sarı, kızını bu günlere yetiştirdiği için gurur duyduğunu ifade ederken, Asude'nin annesi de her zaman kızının yanında olduğunu dile getirdi.

Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Gençlik, Türkiye, Kütahya, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahyalı bilek güreşi Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement