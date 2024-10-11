Kuzey Işıkları Türkiye'de Görüldü

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'de görülen kuzey ışıklarına ilişkin, jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesinin doğal bir durum olduğu açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenen kuzey ışıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Normal şartlarda kuzey enlemlerinde görülen bu doğa olayının, Güneş'te meydana gelen hızlı koronal kütle atımı (CME) sebebiyle Dünya'nın farklı enlemlerinde de gözlemlenmesinin doğal olduğu belirtildi.

Açıklamada, 8 Ekim 2024 akşamında Güneş'te gerçekleşen koronal kütle atımının hızının saatte 2,5 milyon kilometreye ulaştığını belirtti. Bu hızlı atımla birlikte oluşan plazma bulutunun 10 Ekim 2024'te 14: 15'te (TSİ) gezegenimize ulaştığı ve Dünya'nın manyetik alanında şiddetli jeomanyetik fırtınaya neden olduğu kaydedildi.

TUA, jeomanyetik fırtınanın etkisinin G4 seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu tür G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesinin doğal bir durum olduğu vurgulandı. - ANKARA