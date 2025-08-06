Kuzey Kore'ye Rusya Desteği - Son Dakika
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Kuzey Kore'ye Rusya Desteği

06.08.2025 10:28
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Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silah taşıyıcılarını modernize ettiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kirilo Budanov, Kuzey Kore'nin halihazırda nükleer silahlara sahip olduğunu belirterek, "Ancak Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer silah taşıyıcılarını modernize etmesine yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

Rusya ile Kuzey Kore arasında son dönemde artan askeri işbirliğinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kirilo Budanov Rusya ve Kuzey Kore arasındaki nükleer işbirliğine yönelik açıklama yaptı. Katıldığı bir televizyon programında Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmek için Rusya'ya ihtiyaç duymadığını belirten Budanov, "Kuzey Kore'ye gelince, mesele burada oldukça karmaşık. Her şeyden önce, Kuzey Kore zaten nükleer silahlara sahip. Ancak Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer silah taşıyıcılarını (füzeler) modernize etmesine yardımcı oluyor. Şu an olan bu" dedi. Moskova ile Tahran arasındaki askeri işbirliği hakkında da konuşan Budanov, "Rusya, İran'a nükleer silah geliştirme sürecini hızlandıracak teknolojileri doğrudan aktarmayacak. Bunu size net olarak söyleyebilirim" açıklamasında bulundu. Budanov, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya tarafından sağlanan Pantsir-S1 hava savunma sistemini başkent Pyongyang'ı savunmak için halihazırda kullandığını iddia etmişti.

Kuzey Kore ve Rusya askeri işbirliğini güçlendirmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yılın Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Putin, anlaşmanın kapsamı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Rusya bugün imzalanan anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı işbirliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ekim ayından bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya'ya yaklaşık 13 bin asker göndermişti. Rusya'nın ise, bunun karşılığında Kuzey Kore'nin savunma sanayisine teknoloji desteği sağlayacağı iddia edilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'ye Rusya Desteği - Son Dakika

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