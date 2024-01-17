Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Vatandaşları Umreye Dualarla Uğurladı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçeden kutsal topraklara umreye giden vatandaşları dualarla uğurladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz ile birlikte ilçeden kutsal topraklara umre vazifesini ifa etmek üzere yola çıkan vatandaşları dualarla uğurladı. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Vatandaşlar, Başkan Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz'ın duaları eşliğinde, umre yolculuğuna çıkarken duygu dolu anlar yaşadı. - ÇANAKKALE