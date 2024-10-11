Lübnan'da BM Barış Gücü Tehlikede

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Barış Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin "giderek daha fazla tehlikeye girdiğini" belirterek, 23 Eylül'den bu yana operasyonel faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, BM'nin bölgedeki faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Barış Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin "giderek daha fazla tehlikeye girdiğini" söyledi. İsrail'in "Merkava tankları" ve iş makineleriyle birçok bölgeye girdiğine dikkat çeken Lacroix, Hizbullah'ın ise Mavi Hat üzerinden ateş etmeyi sürdürdüğünü hatırlattı.

"Barış gücü üslerine hapsoldu"

23 Eylül'den bu yana operasyonel faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini kaydeden Lacroix, "Barış gücü askerleri uzun bir süredir üslerine hapsolmuş durumda" ifadelerini kullandı. UNIFIL olarak bilinen misyonun diplomatik bir çözüme yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Lacroix, "UNIFIL, 1701 sayılı kararın uygulanmasını desteklemekle görevlendirilmiştir. Ancak bu kararın hükümlerini uygulamanın taraflara ait olduğu konusunda ısrarcı olmalıyız" şeklinde konuştu. İsrail ordusunun BM tesisleri yakınlarındaki askeri mevcudiyetini eleştiren Lacroix, İsrail ordusunun UNIFIL'in statüsünü ve personeli ile tesislerini korumak zorunda olduğunun altını çizdi. UNIFIL'e katkı sağlayan üye ülkelere teşekkür eden Lacroix, BM Güvenlik Konseyi'nin güçlü desteğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - NEW YORK