Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Arttı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında en az 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Bişerri kasabasına yönelik hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sayda kentinin güneyindeki Ensariyeh kasabasına yönelik ayrı bir saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Yine Sayda'nın güneyinde yer alan Ghaziyeh kasabasında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. - BEYRUT