Macaristan Büyükelçisi Kayseri'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Macaristan Büyükelçisi Kayseri'de

Macaristan Büyükelçisi Kayseri\'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Fahri Konsolos Osman Şahbaz'ı makamında ağırladı. Büyükkılıç, Macaristan-Türkiye dostluğuna vurgu yaparken, Matis de Kayseri'nin önemine değindi.

20.11.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'ı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti-Macaristan ezeli ve ebedi kardeşliğini anlatan 'Misafirperver Bir Devlet' Sergisi'nin açılışına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Fahri Konsolos Osman Şahbaz ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Hoş geldiniz. Sizleri Kayseri'mizde görmekten keyif alıyoruz, onur duyuyoruz. Aynı zamanda sergimizin burada sergileniyor olması bizler için sevindirici olmuştur. Emeğinize, ekibinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Macaristan Türkiye dostluğuna vurgu yaparak, "Zaten Macaristan'la Türkiye'mizin kardeşliği dillere destan, bu yönden de yüzümüz gülüyor sizleri görünce. Keyif alıyoruz. Kayseri'mizi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bizler de Kayseri'yi her geçen gün daha da yaşanabilir konuma getirmek için gayret ediyoruz. Sizleri seviyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Matis'ten Kayseri'ye Övgü

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Sağ olun Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bizi ağırladığınız için. Kayseri'ye geri gelmek benim için her zaman büyük bir zevk. Bir yandan Kayseri önemli bir şehir ve ekonomik ortak olduğundan dolayı bizim için önemli. Öbür yandan Miskolc şehrimizin kardeş şehri olarak da öneminiz var. Bir de 2024 Macar-Türk Kültür Senesi kapsamında ikinci kez Kayseri'ye geri geliyoruz. Değerli desteğinizle bugün bir sergi açıyoruz, Büyükşehir Belediyesiyle beraber ve bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki iş birliğimizin de devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Macaristan, Diplomasi, Politika, Türkiye, kayseri, Ankara, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Macaristan Büyükelçisi Kayseri'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan Büyükelçisi Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.