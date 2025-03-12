Mahkum Eşleri Otobüse Alınmadı İddiası

Ankara'da mahkum eşlerinden 'otobüse alınmadıkları' iddiası

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Cezaevi Durağı'nda bekleyen mahkum yakınları otobüse alınmadıklarını iddia etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Cezaevi Durağı'nda toplu taşıma kullanan mahkum eşleri, otobüs şoförünün kendilerini bebek arabalarını bahane ederek araca almadığını iddia etti. Edinilien bilgiye göre, durakta bekleyen bazı kadınlar, bebekleri ve bebek arabalarıyla otobüse binmek istedi. Ancak şoför, bebek arabalarının fazla yer kapladığını öne sürerek kapıları açmadı. Yaşanan gerginlik yolcuların tepkisine yol açarken, mağdur kadınlar yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.