Malatya\'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi

(MALATYA)- Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yaşanan yapılaşma sorunlarına dikkat çekerek, şehirde hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen 30 ila 35 bin arasında kaçak yapı bulunduğunu ileri sürdü.

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, basın konteynerleri alanında kentteki yapılaşma sorununa ilişkin açıklama yaptı. Gülmez, şunları söyledi.

"Şehrimize büyük hasar veren bu depremlerden sonra vatandaşımız, hiçbir mühendislik hizmeti almadan, kaçak yapı dediğimiz, sayısının 30 bin ya da 35 bin arasında değiştiği söylenen yapıları inşa etmiştir. Bu yapılar yapılırken, jeolojik bir alanda, mesela yer tayini göz ardı edilmiştir. Faya yakın olması, heyelan bölgesi olma ihtimali gibi durumlar, doğal olayları felakete çevirebilir. Bu alanda Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyelerine yazılı dilekçelerimizi verdik.

Kaçak yapıların haricinde, bu iki depremde de sistemde az hasarlı olarak kayıtlı olan binaların da deprem performans analizlerinin yapılmasını istedik. Malatya ve çevresinde olası bir depremde bu binaların nasıl bir mühendislik davranışı göstereceğini bilemeyiz. İlgili kurumların saha taramalarına başlayıp gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Kıymetli belediye başkanlarımızın bu önemli konulara hassasiyetle yaklaşacaklarına inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı söylüyorum."

"Fay hatları için net bir şey söylemek sağlıksız olur"

Malatya fayı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu fay ile ilgili "aktiftir, bu kadar deprem üretir" demek için henüz erken olduğunu belirten Gülmez, "Şimdi bir ön raporlama oldu ama net 'Malatya fayı aktiftir, periyodu bu kadardır, bu kadar deprem üretir' demek için çok erken; çok da sağlıksız bir yorum olur. Yani hocaların çalışmasına da saygısızlık olur. Ama aktif olduğunu biliyoruz, fay ürettiğini. Yapılan paleosismolojik çalışmalarında hocalarımız gördük. Çok ayrıntıya girmeden söyleyeyim: Üç kol aynı anda çalışırsa büyük bir deprem üretir. İnşallah çalışmaz. Çünkü 180 küsur kilometrelik bir faydan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.