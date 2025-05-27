Malatya'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi

Haberin Videosunu İzleyin
27.05.2025 13:33  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi
Haber Videosu

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da mühendislik hizmeti olmadan inşa edilen 30 ile 35 bin arasında kaçak yapının bulunduğunu açıkladı. Gülmez, bu yapıların riskleri ve gerekli önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

(MALATYA)- Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yaşanan yapılaşma sorunlarına dikkat çekerek, şehirde hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen 30 ila 35 bin arasında kaçak yapı bulunduğunu ileri sürdü.

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, basın konteynerleri alanında kentteki yapılaşma sorununa ilişkin açıklama yaptı. Gülmez, şunları söyledi.

"Şehrimize büyük hasar veren bu depremlerden sonra vatandaşımız, hiçbir mühendislik hizmeti almadan, kaçak yapı dediğimiz, sayısının 30 bin ya da 35 bin arasında değiştiği söylenen yapıları inşa etmiştir. Bu yapılar yapılırken, jeolojik bir alanda, mesela yer tayini göz ardı edilmiştir. Faya yakın olması, heyelan bölgesi olma ihtimali gibi durumlar, doğal olayları felakete çevirebilir. Bu alanda Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyelerine yazılı dilekçelerimizi verdik.

Kaçak yapıların haricinde, bu iki depremde de sistemde az hasarlı olarak kayıtlı olan binaların da deprem performans analizlerinin yapılmasını istedik. Malatya ve çevresinde olası bir depremde bu binaların nasıl bir mühendislik davranışı göstereceğini bilemeyiz. İlgili kurumların saha taramalarına başlayıp gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Kıymetli belediye başkanlarımızın bu önemli konulara hassasiyetle yaklaşacaklarına inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı söylüyorum."

"Fay hatları için net bir şey söylemek sağlıksız olur"

Malatya fayı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu fay ile ilgili "aktiftir, bu kadar deprem üretir" demek için henüz erken olduğunu belirten Gülmez, "Şimdi bir ön raporlama oldu ama net 'Malatya fayı aktiftir, periyodu bu kadardır, bu kadar deprem üretir' demek için çok erken; çok da sağlıksız bir yorum olur. Yani hocaların çalışmasına da saygısızlık olur. Ama aktif olduğunu biliyoruz, fay ürettiğini. Yapılan paleosismolojik çalışmalarında hocalarımız gördük. Çok ayrıntıya girmeden söyleyeyim: Üç kol aynı anda çalışırsa büyük bir deprem üretir. İnşallah çalışmaz. Çünkü 180 küsur kilometrelik bir faydan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Doğal Afetler, Belediye, Malatya, 3-sayfa, Sağlık, Elazığ, Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:49:44. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kaçak Yapı Sorununa Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.