Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde

07.07.2022 17:57
Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde

Malatya’da sağlık çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle eylem yaptı. Aile Hekimi Fuat Zengin, "Biz bu ülkeye hizmet için okuduk. Biz bu ülkenin aşağılanmak için, paspas olup oy deposu olmak için okumadık. Yeter artık algı operasyonlarıyla insanların, temiz halkımızın gözlerini boyamayın. İnsanları yanlış algılarla yönlendirmeyin. Biz insanlara derdimizi anlatamıyoruz" dedi.

Malatya'da sağlık çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle eylem yaptı. Aile Hekimi Fuat Zengin, "Biz bu ülkeye hizmet için okuduk. Biz bu ülkenin aşağılanmak için, paspas olup oy deposu olmak için okumadık. Yeter artık algı operasyonlarıyla insanların, temiz halkımızın gözlerini boyamayın. İnsanları yanlış algılarla yönlendirmeyin. Biz insanlara derdimizi anlatamıyoruz" dedi.

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde toplanan sağlık çalışanları, Konya'da görevi başında dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'yı andı. Sağlık çalışanları, görevlerini yaparken saldırılara uğradıkları gerekçesiyle eylem kararı aldı. Sağlık İl Müdürlüğü'nün önünde düzenlenen eylemde konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Sezai Demirel, "Gün geçmiyor ki herhangi bir hekim arkadaşımız saldırıya uğramasın. Ama Konya'daki kadar vahşisini hiç görmedik, hiç yaşamadık. Artık saldırıların sonuna gelmesi lazım, bu saldırılar bizim içimizi yaralıyor" diye konuştu.

"SAĞLIK HİZMETİ VERİLEBİLMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ"

"Sağlıkta şiddet artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumda" diyen Aile Hekimi Hümeyra Uzar ise şunları söyledi:

"Hekime saldırı adeta toplumsal histeriye dönüşmüştür. Bu durumda uygulanan popülist sağlık politikaları sebebi ile ülkeyi yönetenlerden hastane idarecilerine kadar herkes doğrudan sorumludur. Mevcut durum kabul edilmez. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması için en sert önlemler acilen alınmalıdır. Sağlık tesislerindeki emniyet tedbirleri hasta ve çalışanların kendini tam güvende hissedeceği şekilde sağlanmalıdır. Can güvenliğimiz olmadığı açıkça görülmektedir. Daha kaç can kaybedilecektir? Mevcut durumda sağlık hizmeti verilebilmesi artık imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı tüm sağlık STK'ları şimdilik 7-8 Temmuz tarihlerinde tabip odalarının da desteği ile acil hastalara verilen hizmetler hariç iş bırakma kararı aldı. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmaya başladığını görene kadar eylemlere taleplerimizin arkasında olacağız."

"OY DEPOSU OLMAK İÇİN OKUMADIK"

Aile Hekimi Fuat Zengin ise, "Biz bu ülkeye hizmet için okuduk. Biz bu ülkenin aşağılanmak için, paspas olup oy deposu olmak için okumadık. Yeter artık algı operasyonlarıyla insanların, temiz halkımızın gözlerini boyamayın. İnsanları yanlış algılarla yönlendirmeyin. Biz insanlara derdimizi anlatamıyoruz. Çünkü ekranlarda dinlediklerini, okuduklarını doğru sanıyorlar. Lütfen gerekli önlemleri alın. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?' sözlerine cevap: 'Üzgün görünmek' yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?' sözlerine cevap: 'Üzgün görünmek' yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım Son dakika haber: Kırşehir'de sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Son dakika haber: Kırşehir'de sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Kaynak: ANKA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ekrem Karakaya, Malatya, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:02:27. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement