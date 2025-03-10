Maltepe\'de Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe'de seyir halindeyken aracında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden 20 yaşındaki Berke Yüce'nin 'yan bakma' kavgası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından silahı kullanan B.B.G. ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 20 Şubat 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobilden açılan ateş sonucu, diğer otomobilde bulunan 20 yaşındaki Berke Yüce sırtından vurularak hayatını kaybetmişti.

"Seyir halindeyken ateş ettiler"

Yüce'nin arkadaşı olan tanık B.K. ifadesinde, maktul ve diğer arkadaşları ile birlikte araç ile gezdiklerini, kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, fırından çıktığı sırada, fırın önünde bulunan şüpheli şahıslarla yan bakma mevzusundan tartıştığını söyledi. Olay yerinde bulunan şahsın kendisine silah çıkartarak doldur boşalt yaptığını kendisinin arkadaşlarıyla birlikte arabayla fırının önünden ayrıldıklarını daha sonra bir araç ile kendilerini takip ettiklerini, seyir haldeyken şüpheli şahısların kullanmış olduğu araç içerisinden kendilerine doğru ateş edildiğini ve maktul şahsın yaralandığını anlattı.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konuya ilişkin çalışma başlayan polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandıkları aracı Sultanbeyli ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kaçmasına yardım ve yataklıkta bulunan Y.K.(21) ve T.M.Ç.(21) isimli şahısları yakalayarak 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.M.Ç. isimli şahıs ise tutuklandı.

Silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Olayda silahı kullandığı belirlenen B.B.G.(20) isimli şahıs da kullanmış olduğu silahla birlikte Pendik'te 8 Mart tarihinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL