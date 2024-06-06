Maltepe Meydanı'ndaki kaçak büfe kaldırıldı - Son Dakika
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Maltepe Meydanı'ndaki kaçak büfe kaldırıldı

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve herhangi bir ruhsatı ve izni olmayan büfe, İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kaldırıldı. Büfenin, Ahmet Topçu, Yılmaz Erten ve Adnan Erten kardeşlere ait olduğu, 23 yıldır kaçak ve izinsiz çalıştırıldığı ve 3 yıldır da mahkemelik olduğu öğrenildi.

06.06.2024 18:48  Güncelleme: 18:49
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(İSTANBUL) - Maltepe Meydanı'ndaki  kaçak büfe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve herhangi bir ruhsatı ve izni olmayan büfe, İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kaldırıldı.

Büfenin, Ahmet Topçu, Yılmaz Erten ve Adnan Erten kardeşlere ait olduğu, 23 yıldır kaçak ve izinsiz çalıştırıldığı ve 3 yıldır da mahkemelik olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Maltepe Meydanı'ndaki kaçak büfe kaldırıldı - Son Dakika

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