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Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi

Ankara genelinden 13 lisenin katıldığı Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler Mamak Köprübaşı Camii'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Birinciliği Melih Kaya, ikinciliği Mevlüt Yıldız ve üçüncülüğü Hamza Erdil kazandı.

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi
12.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
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Mamak belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda dereceye giren isimler belli oldu. Ankara genelinden 13 lisenin katıldığı yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, Mamak Köprübaşı Camii'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Milli Eğitim Bakanlığı Mamak İlçe Şube Müdürü Hayrettin Yılmaz, seçici kurul üyeleri, okul koordinatör öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Yarışmada birinciliği Melih Kaya kazanırken, Mevlüt Yıldız ikinci, Hamza Erdil üçüncü oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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