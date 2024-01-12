Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi

Mamak belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.
Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nda dereceye giren isimler belli oldu. Ankara genelinden 13 lisenin katıldığı yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, Mamak Köprübaşı Camii'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Milli Eğitim Bakanlığı Mamak İlçe Şube Müdürü Hayrettin Yılmaz, seçici kurul üyeleri, okul koordinatör öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Yarışmada birinciliği Melih Kaya kazanırken, Mevlüt Yıldız ikinci, Hamza Erdil üçüncü oldu. - ANKARA
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