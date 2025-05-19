Manisa'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Manisa'da 19 Mayıs coşkusu

Manisa'da 19 Mayıs coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da coşku içinde kutlandı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek kurtuluş savaşının ateşini yaktığı günün 106.

19.05.2025 14:08
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Manisa'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da coşku içinde kutlandı

MANİSA - Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek kurtuluş savaşının ateşini yaktığı günün 106. yılı olan ve Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Manisa'da 7'den 70'e her kesim tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Cumhuriyet Meydanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bugün, bir milletin yeniden doğduğu, umudun karanlığa galip geldiği, inancın ve azmin tarihin akışını değiştirdiği o kutlu günün yıl dönümünde bir aradayız. 19 Mayıs, sadece bir takvim yaprağı değil, bir milletin kaderini eline aldığı büyük bir uyanıştır ve bu uyanışın adı: gençliktir. Milletimizin umudu sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir asker değil; milletin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşini Cumhuriyetle taçlandıran büyük bir liderdir. Samsun'dan yola çıkarken arkasında bir ordu yoktu; önünde engeller, gönlünde ise yalnızca vatan vardı. O; milletine inanarak, gençliğe güvenerek bir kurtuluş destanı yazdı ve o destanın sonunda gençlere şu inancı miras bıraktı: 'Ey Türk gençliği! Geleceği siz kuracaksınız; aklınızla, çalışkanlığınızla ve sarsılmaz vatan sevginizle' Atatürk, sizden sadece bir nesil olmanızı değil; hür düşünceli, aklı ve vicdanı hür bir milletin taşıyıcısı olmanızı istedi. Bugün o mirasa sahip çıkma sırası sizde. Bu ülkenin yarınını, bugünün azimli ve inançlı gençleri inşa edecek. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; başı dik, yüreği büyük Türk gençliğinin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramımız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabı ve gençliğin Atatürk'e cevabı okundu. Cimnastik ve halk oyunları ile judo, tekvando ve güreş gösterileri de katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kutlamalara Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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