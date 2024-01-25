Manisa\'da cami yenilendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesinin yıpranan camisinin dış cephesi ve minaresi hayırseverlerin destekleriyle yenilendi. Baştan aşağıya yenilenen caminin bahçe düzenlemesi de gerçekleştirildi.

Sarıgöl'ün Çimentepe Mahallesindeki köy camisi hayırseverlerin destekleriyle boyanarak güzel bir görünüme kavuştu.

Hayırseverlerin katkılarıyla camilerini yenilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çimentepe Mahallesi Muhtarı Kubilay Tanrıöver, "Muhtarlığımız süresince köyümüzün yararına yapılan her iyi ve güzel işi destekledik desteklemeye devam edeceğiz. Allah'ın evi olan camimizin güzelleştirilmesi için camiye dış boya yaptıran değerli büyüğümüzden Allah razı olsun. Cami şadırvanını baştan sona yenileyen hayırseverimizden Allah razı olsun. Ayrıca boyacı ustamıza, minare boyası için vinçle yardım eden Ferdi Pektaş kardeşimize aracı olanlara ve cami için çocuklar için her türlü fedakarlığı yapan ve hayra vesile olan değerli Engin Hocamızdan Allah razı olsun." dedi.

Yapılan çalışmaya sahibi olduğu vinçle destek veren Ferdi Pektaş ise, "Muhtarımız minarenin şerefesinin boyanacağını söyledi benimde katkı yapmamı istedi. Seve seve vinç ile boyama yapana kadar destek verdim." diye konuştu. - MANİSA