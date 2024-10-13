Manisa'da Geyiğe Otomobil Çarptı

Manisa'da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı
MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
Kaza, dün gece saatlerinde Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir - Denizli karayolunda seyretmekte olan Ali Durman yönetimindeki GF-250-ZS4 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan geyiğe çarptı. Kazada geyik telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili Salihli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu.
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