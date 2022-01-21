Üye Girişi
Manisa'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" yeniden başladı - Son Dakika

Manisa'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" yeniden başladı

21.01.2022 11:26
Manisa'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" yeniden başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarından bir tanesi olan"'Hoş Geldin Bebek Projesi" pandemi süreci nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki örnek çalışmalarından bir tanesi olan"'Hoş Geldin Bebek Projesi" pandemi süreci nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bebek sevinci yaşayan Ak ve Doğru ailelerini ziyaret ederek, ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2013 yılında hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlatıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk olarak Yunusemre ilçesinde bebek sevinci yaşayan Ak ailesinin evine konuk oldu. Anne Nalan Ak'ı tebrik eden ve Ömer adını verdikleri 41 günlük bebeklerinin sağlıkla büyümesini dileyen Büyükşehir yetkilileri, bebeğin sağlık kontrolünün de yapılmasını sağladı. Daha sonra Şehzadeler ilçesinde bebek mutluluğu yaşayan Doğru ailesi ziyaret edildi. Anne Evin Doğru'yu tebrik eden Büyükşehir ekipleri, burada da 37 günlük Kadir bebeğin sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Aileler, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek' projesini çok başarılı bulduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Bebek ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı görev yapan görevli ebe, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol edip, bebek bakımı konusunda ailelere bilgiler aktardı. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı. Ziyaretlerde ailelere ayrıca hediye paketi de takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlayan projenin devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Büyükşehir Belediyemiz Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin 0236 237 41 08 telefon numarasını arayıp başvuran tüm ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu projede, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme, vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek ve ailelerin bu mutlu anlarını beraber paylaşabilmek istiyoruz. Ayrıca bu süreçte uzman ebemiz vasıtasıyla onların sorularını yanıtlayıp, bilinçli anneler sağlıklı bebekler hedefi doğrultusunda ailelerimize destek vermeyi amaçlıyoruz. 2013 yılında başlatılan projemiz kapsamında 2501 lohusa ve bebek, evlerinde ziyaret edilmiştir" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da Hoş Geldin Bebek Projesi yeniden başladı
Manisa'da Hoş Geldin Bebek Projesi yeniden başladı
Manisa'da Hoş Geldin Bebek Projesi yeniden başladı

YORUMLAR
500

Sosyal Hizmetler Dairesi, Cengiz Ergün, Manisa, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' yeniden başladı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" yeniden başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement