Manisa'da Sağanak Yağmur Ulaşımı Felç Etti

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Manisa'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Tatilden dönen vatandaşlar Manisa- İzmir yolunu suyla kaplı görünce panik yaşarken, Manisa- Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, şiddetini arttırıp iki saat boyunca devam edince yollar göle döndü. Sahil kentlerinden tatilden dönen vatandaşlar Manisa-İzmir yolunu suyla kaplı görünce kısa süreli panik yaşadı. Manisa-Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Manisa şehirler arası otobüs terminali mevkinde yol iki yönlü yağmur suyuyla kaplanınca İzmir'e gidiş istikametinde Akhisar'a kadar araç kuyruğu meydana geldi.

Yolun üzerinde yarım metreyi aşan yağmur suyunda bazı vatandaşların araçları bozuk halde, bazılar da güvenlik amaçlı araçlarını yolun kenarına çekip suyun çekilmesini bekledi. - MANİSA