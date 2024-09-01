Manisa'da Sağanak Yağmur Ulaşımı Felç Etti - Son Dakika
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Manisa'da Sağanak Yağmur Ulaşımı Felç Etti

Manisa'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, yolları göle dönüştürdü. Tatilden dönen vatandaşlar Manisa-İzmir yolunu suyla kaplı görünce panik yaşadı. Manisa-Balıkesir karayolunda ise su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Manisa şehirler arası otobüs terminali mevkinde ise yol iki yönlü yağmur suyuyla kaplandı ve araç kuyrukları oluştu.

01.09.2024 22:27
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Manisa'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Tatilden dönen vatandaşlar Manisa- İzmir yolunu suyla kaplı görünce panik yaşarken, Manisa- Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, şiddetini arttırıp iki saat boyunca devam edince yollar göle döndü. Sahil kentlerinden tatilden dönen vatandaşlar Manisa-İzmir yolunu suyla kaplı görünce kısa süreli panik yaşadı. Manisa-Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Manisa şehirler arası otobüs terminali mevkinde yol iki yönlü yağmur suyuyla kaplanınca İzmir'e gidiş istikametinde Akhisar'a kadar araç kuyruğu meydana geldi.

Yolun üzerinde yarım metreyi aşan yağmur suyunda bazı vatandaşların araçları bozuk halde, bazılar da güvenlik amaçlı araçlarını yolun kenarına çekip suyun çekilmesini bekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Sağanak Yağmur Ulaşımı Felç Etti - Son Dakika

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