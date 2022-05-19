Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
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Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları

19.05.2022 14:29
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Kula, Selendi ve Sarıgöl ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Manisa'nın Kula, Selendi ve Sarıgöl ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Manisa'nın Kula ilçesinde de kutlama programı düzenlendi. Açık havada yapılması planlanan kutlama programı, sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur yağışı sebebiyle Kültür Merkezi'ne alındı. Çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen Kula Kaymakamı Kemal Duru konuşma yaptı. Programda, Atatürk'ün gençliğe hitabesi, gençliğin Ata'ya cevabı ile şiirler okundu. Jimnastik gösterisi, gençlik korusu ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programda, öğrenciler tarafından dört parçada yapılan Atatürk resmi, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program, haftanın önemine binaen ilçe genelinde düzenlenen yarışma ve turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara kupa ve madalyaların verilmesiyle son buldu.

Kutlama programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkan vekili Nejat Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdül Rahmet Özgan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Selendi'de 19 Mayıs coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Belediye Kapalı Düğün salonunda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Sait Bozer, "19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi. Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, değerli zamanlar projesi çerçevesinde müzik kursu alan öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir kompozisyon, voleybol ve Futbol müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Gürcan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ali Gökdemir, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'de 19 Mayıs kutlandı

Sarıgöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Ardından da öğrencilerde hep birlikte "Gençliğin Atatürk'e Cevabını" okudular.

Törende ayrıca halk oyunları gösterileri ve minik sporcuların performansları da sergilendi. Törenin ardından okullar arası spor karşılaşmalarına derece alan okullara kupaları verildi. - MANİSA

Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları

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Kaynak: İHA

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