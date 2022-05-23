Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği 'Manisalı kuaförler buluşuyor' gecesi renkli görüntülere sahne oldu. MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Manisalı berber ve kuaförler hem eğitim aldı hem de İzmir Show time ekibinin saç tasarımı gösterisi ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda Eğitim ve görsel şov dolu bir gece yaşandı. Gecede Onuncu Yıl Marşı eşliğinde ellerindeki Türk Bayraklarıyla marşa eşlik eden konuklar unutulmaz bir gece yaşamanın keyfini yaşadı.

Düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, "Bu bir başlangıç diyerek çıktığımız bu yolda meslektaşlarımıza daha faydalı hizmetler sunmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bizim başkan olarak ilk organizasyonumuzdu. İlk organizasyonumuzda meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi olması bizleri mutlu etti. Bugün buraya bizleri kırmayıp gelen İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ve İzmir Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, Alaşehir Berberler ve Kuaförler Odası Muhsin Çalışkan, Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası Durmuş Özçelik, Soma Berberler ve Kuaförler Odası Ali Örs ve konuklara teşekkür ederim. Daha önceki organizasyonlarda yaptığımız gibi bu organizasyonda da çekiliş ile bir çok üyeye çeşitli hediyeler takdim ettik" dedi. - MANİSA