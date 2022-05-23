Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov

23.05.2022 15:07
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği 'Manisalı kuaförler buluşuyor' gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği 'Manisalı kuaförler buluşuyor' gecesi renkli görüntülere sahne oldu. MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Manisalı berber ve kuaförler hem eğitim aldı hem de İzmir Show time ekibinin saç tasarımı gösterisi ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda Eğitim ve görsel şov dolu bir gece yaşandı. Gecede Onuncu Yıl Marşı eşliğinde ellerindeki Türk Bayraklarıyla marşa eşlik eden konuklar unutulmaz bir gece yaşamanın keyfini yaşadı.

Düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, "Bu bir başlangıç diyerek çıktığımız bu yolda meslektaşlarımıza daha faydalı hizmetler sunmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bizim başkan olarak ilk organizasyonumuzdu. İlk organizasyonumuzda meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi olması bizleri mutlu etti. Bugün buraya bizleri kırmayıp gelen İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ve İzmir Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, Alaşehir Berberler ve Kuaförler Odası Muhsin Çalışkan, Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası Durmuş Özçelik, Soma Berberler ve Kuaförler Odası Ali Örs ve konuklara teşekkür ederim. Daha önceki organizasyonlarda yaptığımız gibi bu organizasyonda da çekiliş ile bir çok üyeye çeşitli hediyeler takdim ettik" dedi. - MANİSA

Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov

YORUMLAR
500
Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da seyir halinde fenalaşan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Adem Şahin, Manisa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement