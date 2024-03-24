Mardin'de Farklı İnanç Grupları Kardeşlik İftarında Buluştu - Son Dakika
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Mardin'de Farklı İnanç Grupları Kardeşlik İftarında Buluştu

Mardin\'de Farklı İnanç Grupları Kardeşlik İftarında Buluştu

Mardin'de düzenlenen 'Kardeşlik İftar Programı'nda, farklı inanç gruplarının temsilcileri bir araya geldi. İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel ve Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu gibi isimlerin katıldığı programda, hoşgörü ve din kardeşliği vurgusu yapıldı. Programa Yezidi, Süryani ve Ermeni toplulukları da katılım sağladı.

24.03.2024 22:23  Güncelleme: 22:27
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Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Valilik katkılarıyla Artuklu Fuar alanında düzenlenen "Kardeşlik İftar Programı"na İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel ve Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu katıldı. Vali Tuncay Akkoyun, hoşgörü ve din kardeşliğine değinerek, Ramazan ayının sadece aç ve susuz kalmak olmadığını, aynı zamanda sabır, hoşgörü, merhamet, paylaşmak, bağışlanmak, bağışlamak, iyilik ve güzellikleri artırmak gibi önemli değerleri hatırlamak ve hatırlatmakta olduğunu söyledi. Bu ayda kendimiz dışında diğer insanların ihtiyaçlarını da düşünüp, yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların geliştirildiğini belirten Vali Akkoyun, dünyada sözde demokraside ve insan haklarında kimseye söz hakkı vermeyen, milli geliri Türkiye'den katbekat fazla olan ülkelerin güvenlik tedbirlerini artırıp, kapılarını ve vicdanlarını kapatarak zulüm gören ve mağdur olan insanların acılarına duyarsız kaldığına değindi. Vali Akkoyun, " Filistin'de, Gazze'de yaşanan dram ve bu duruma dünyanın sessiz kalması buna en net örnektir. Bu topraklarda yüzyıllardır Türk, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Ezidi tüm vatandaşlarımızla kardeşlik hukuku içerisinde, devletimizin, bayrağımızın, huzurumuzun, barışımızın ve kardeşliğimizin yanında olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Yezidi, Süryani ve Ermenilerin de katılım sağladığı programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Türkmen dua okudu. Programa 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Farklı İnanç Grupları Kardeşlik İftarında Buluştu - Son Dakika

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