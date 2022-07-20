Marmara'da tırtıl istilası - Son Dakika
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Marmara'da tırtıl istilası

20.07.2022 00:57
Marmara'da tırtıl istilası

Marmara Bölgesinde ayçiçeği ekili alanlarda popilasyonu artan çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısı ile Bursa genelinde kimyasal mücadele başlatıldı.

Marmara Bölgesinde ayçiçeği ekili alanlarda popilasyonu artan çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısı ile Bursa genelinde kimyasal mücadele başlatıldı.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Bursa ve ilçeleri ile Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yapılan denetimlerde ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısının popülasyonunun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğunu belirtti.

Aktaş, "15.07.2022 tarihi itibariyle Yenişehir'e bağlı Çiçeközü, Akbıyık ve Çamönü Mahallelerinde popülasyon yoğunluğu tespit edilen alanlarda zararlı ile kimyasal mücadele başlatılmış olup saha çalışmaları ve bilgilendirmeler devam etmektedir. İlçedeki üretim alanlarının geniş ve dağınık olması nedeni ile üreticilerin kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

Üreticileri uyaran Başkan Aktaş, "Ayrıca zararlının Polifag bir zararlı olması sebebiyle üreticilerimizin ayçiçeği tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir.

Arıcılar tedirgin

Öte yandan çayır tırtılı denilen zararlı haşere ile başlatılan kimyasal mücadele arıcıları tedirgin ediyor. İlaçlamaya yapılan bölgelerde çok sayıda arıcılık yapan kişinin olduğu binlerce kovanda arı bakıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili ilaçlama yapan çiftçileri uyaran Sadi Aktaş, "İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Marmara, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara'da tırtıl istilası - Son Dakika

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