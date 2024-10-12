Marmaris Boat Show Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris Boat Show Devam Ediyor

Marmaris Boat Show Devam Ediyor

Marmaris'te düzenlenen denizcilik fuarı, deniz araçları ve ekipmanları tanıtıyor, etkinlikler sunuyor.

12.10.2024 17:23
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Denizcilik sektörünün merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı' devam ediyor.

10 Ekim'de kapılarını açan ve girişi ücretsiz olan fuar, sektöre ait deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarların tanıtımının yanı sıra, denizcilik dünyasında tanınan Türk denizcilerin söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor. Fuar boyunca mini konserler ve yiyecek ikramları da katılımcılara sunuluyor. Fuarın organizatörü Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, Marmaris'in Türkiye'nin denizcilik merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların bölge için önemini vurguladı. Öznur, "Yurt dışında Marmaris'e benzeyen bölgelerde yıllardır yapılan ve büyük başarı yakalamış fuarlara imreniyoruz. Biz de iki yıl önce bu projeye başladık ve her yıl biraz daha büyüyoruz. Katılımcılar fuarın faydasını gördükçe bu organizasyon daha da popüler hale gelecek. Amacımız Marmaris'e ve ülkemize faydalı işler yapmak" dedi.

Fuarın bu yılki organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öznur, "Denizcilik fuarı gayet güzel geçiyor. Hem biz hem ziyaretçiler hem de katılımcılar memnun. Bugün üçüncü günümüz ve bu akşam bir konserimiz var. Yarın da eğitimci konuşmacılarla son bulacak" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri fuardan memnun

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat firmasının yetkilisi Emrah Ayhan, fuara dört adet yelkenli tekneleriyle katıldıklarını ve ziyaretçilere bilgi verdiklerini söyleyerek, "İlk iki gün biraz daha sakindi, ancak bugün hareketlilik arttı. Marinada, denizde gerçekleşen bir fuar ve keyifli geçiyor" dedi.

Fuar katılımcılarından Levent Tolon ise dümene dokunmadan otomatik olarak kullanılabilen ve büyük ölçüde yerli üretim olan ekipmanlarını sergilediklerini belirterek, "İlgiden çok memnunuz. Ürünümüz seyir konforunu artırıyor ve ziyaretçilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

Denizcilik üzerine yazdığı kitap ve söyleşisi ile fuara katılan Turgay Noyan da fuarın hareketli geçtiğini ifade ederek, "Denizle ilgilenen herkesin bu fuara katılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Fuar Marmaris'in tanıtımına katkı sağlıyor

Fuarın düzenli katılımcılarından Ekin Arslan, "Geçen yıl da buradaydık ve Marmaris'in denizcilik sektöründeki gelişimini göstermek adına fuarda yer alıyoruz" dedi. Yiyecek sunumları ile fuara katılan Gülçin Bülbül ise Marmaris'in tanıtımı açısından bu tür fuarların önemli olduğunu vurguladı ve "12 ay turizmin devam ettiği Marmaris gibi bir kentte bu fuarların katkısının çok olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Boat Show, sektördeki yenilikleri ziyaretçilere sunmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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