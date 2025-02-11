Marmaris'te Bahar Havası - Son Dakika
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Marmaris'te Bahar Havası

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Marmaris'te güneşli hava, vatandaşları sahilde yürüyüşe ve dinlenmeye davet ediyor.

11.02.2025 17:17
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Yurt genelinde kar, Marmaris'te bahar havası

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar sıcak ve güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin bir çok noktasında kara kış devam ederken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli ve ılık bir hava ile adeta bahar mevsimi erken geldi. Hafta sonundan itibaren güneşi gören vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkarırken, bazıları ise sandalye ve termoslarını alıp manzara karşısında dinlenmeyi tercih etti.

Güzel havayı fırsat bilerek sahilde vakit geçiren Marmaris sakinleri, doğanın ve güneşin tadını çıkarırken, şehrin huzurlu atmosferinden de memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Marmaris'te yaşayan Selda Kırdemir, "Şahane bir gün, her yer kışı yaşarken Marmaris yazı yaşıyor, burada olmak bir ayrıcalık" dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Sevgi Oktay ise, Marmaris'i "cennetten bir yer " olarak tanımlayıp, "Yeşili ve mavisiyle doğası harika" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Bahar Havası - Son Dakika

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