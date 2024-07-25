Marmaris'te çadır kamplarına rağbet devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'te çadır kamplarına rağbet devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki çadır kamp alanları, fiyat uygunluğu ve doğa ile baş başa tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde izole tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği çadır kamplarında, tüm insani ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Marmaris'e 37 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'ndeki özel kamp alanları, üniversite öğrencileri ve çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Kamp alanlarının işletmecisi Selma Evcan, çadır kamplarının otel fiyatları, ekonomik durum ve sınav tarihleri gibi faktörlerden etkilendiğini belirterek, herkesi Marmaris'in eşsiz güzelliklerini görmek için davet etti.

25.07.2024 00:31
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Marmaris'te çadır kamplarına rağbet devam ediyor

MUĞLA - Fiyat uygunluğu ve doğa ile baş başa tatil geçirmek isteyenler çadır tatili planlarına devam ederken Muğla'nın Marmaris ilçesindeki çadır kamp alanları ülkenin her şehrinden gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor.

Marmaris'e 37 kilometre mesafedeki turistik Hisarönü Mahallesi'nde bulunan özel kamp alanları Türkiye'nin birçok şehrinde çadır tatili yapmak isteyenlerle doluyor. Özellikle pandemi ile izole tatil yapmak isteyenlerle beraber daha da popülerleşen çadır kamplarında, ortak kullanıma açık tüm insani ihtiyaçlar da bulunmakta. Çevresi eşsiz bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı önü mavinin her tonunun bulunduğu deniz bulunan özel kamp alanlarına başta üniversite öğrencileri olmak üzere çocuklu aileler tercih ettiği belirtiliyor.

Ailesi ve arkadaşları ile çadır kampı tatili yapmak için Sakarya'dan gelen Erdinç Yılmaz; "Çadır kampında kendimi daha özgür hissediyorum. Tabii ki otel tatilleri de yapıyoruz ama yılın bu zamanlarında çadır tatili yapıp doğa ile iç içe olmak daha iyi geliyor. Çocuklarım ailem ve arkadaşlarımla geldim, merakı ilgisi olan herkese tavsiye ederim" diyerek, kamp yapmanın çok keyifli olduğunu belirtti.

"Ülkenin her şehrinden gelen var"

Hisarönü Mahallesi'nde bulunan özel kamp alanın işletmecisi Selma Evcan ise özellikle Kurban Bayramı'nda çok dolu olduklarını, bayramdan sonra bir boşluk olduğunu ancak şimdi tekrar yoğunluğun başladığını belirterek "Otel fiyatlarının, ekonomik durumun ve ailelerin sınav tarihleri ile ilgili konular tabii ki çadır kamplarını etkiliyor. En çok çocuklu aileler tercih ediyor ve genelde en çok mangal soruyorlar, mutfak bölümümüzde mangal alanımız olduğunu belirtiyoruz. Tabi bir otel konforunda olmasa da ortak duş alanlarımız, buzdolaplarımız var, karavan alanımız da olduğu için Eylül ayının sonuna kadar rezervasyon yaptıranlar oluyor" şeklinde konuşarak herkesi Marmaris'in eşsiz güzelliklerini görmek için davet ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te çadır kamplarına rağbet devam ediyor - Son Dakika

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