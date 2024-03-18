18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109.Yıl Dönümü vesilesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen program çelenk sunma töreni gerçekleşti.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'ün katılımı ile Marmaris Atatürk Meydanı'nda bu sabah 09.30 da gerçekleşen anma töreninde, Aksaz Deniz Üs komutanlığı bandosu eşliğinde saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenk sunumu yapıldı. Protokol çelenk sunma töreninin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü için düzenlenen programa katılmak üzere meydandan ayrıldı.
Çelenk sunma törenine Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, ilçedeki kurum ve kuruluş müdürleri, okullar, Muharip Gaziler Derneği Marmaris üyeleri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Marmaris üyeleri, STK'lar, belediye başkan adayları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Marmaris'te çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.