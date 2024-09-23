Marmaris Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Girdi

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Marmaris yeni devlet hastanesine kavuştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yeni devlet hastanesi poliklinik ve acil servis hizmetleri bugün sabah itibarıyla hizmet vermeye başladı. Mevcut durumdaki önceki hastanede ise iki hafta boyunca acil servis hizmetlerinin devam edeceği bildirildi.

Marmaris, Beldibi Mahallesi'nde yapılan 125 yataklı ve 200 yatak kapasitesine sahip devlet hastanesinin ilk mesai gününde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Bulut'a hayırlı olsun ziyareti yaparak hastaneyi gezdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde ihalesi yapılan Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi'nin kabulü yapılarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştı. 2020 yılında yapımına başlanan Yeni hizmet binası bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan oluşuyor.

Hastanenin konferans salonunda bir konuşma yapan Başhekim Doç. Dr. Mustafa Bulut, yeni hastane hakkında bilgi verdi. Bulut, "Yataklı servislerimiz, yoğun bakımlar, laboratuvar ve acil servis hizmetleri mevcut binada bir süre daha hizmet vermeye devam edecek. 26 Eylül 2024 tarihinde bilgisayarlı tomografi cihazının taşınmasına başlanacak, tahminen 5 gün içinde demontaj ve montaj işlemleri tamamlanacaktır. Bu süre zarfında, mevcut binada devam eden tüm birimlerin (yoğun bakım ve tüm yataklı servisler gibi) yeni hizmet binasına taşınması planlanmaktadır" dedi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise yaptığı konuşmada, "Marmarislilerin ve gelen misafirlerimizin en iyi şekilde sağlık hizmeti alacağı medarı iftihar bir kurumumuzu bugün buraya taşımış olduk. Peyderpey bir hafta, on beş gün daha taşımalarımız devam edecek. Ama bugün itibarıyla ilk hastalarımızı almaya başladık. Bu arada Başhekimimizi ziyarete geldik. 9 bin metrekareden 34 bin metrekareye çıkan bir hizmet alanımız var. Dolayısıyla yakın zamanda personel sayımızı da bu oranda artırmış olacağız ve birçok ilçe hastanesinin verebildiği hizmetleri burada sunmaya başlayacağız. 95 yılında eski hastanemizde başlayan süreç, 2014 yılı sonu itibarıyla Beldibi'ndeki yeni binamızda faaliyete başlamış oldu. Bu 5 yıllık çalışma süresince Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve valiliğimizle çok güzel bir entegrasyon içerisinde bu hizmeti Marmaris'e kazandırdık. Ben emeği geçen, bu çalışmaya sahip çıkan ve destekleyen tüm büyüklerimize, değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Eski hastane binası yeni hükümet konağı olacak'

Yeni Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte, ilçede farklı bir noktada hizmet veren Diş Kliniği de hastane bünyesine taşınarak, Beldibi binasında hizmet vermeye başladı. Mevcut hastanede devam eden acil servis ve yataklı tedavi hizmetlerinin, tomografi cihazlarının taşınma sürecinin ardından, buraa hazırlanan proje kapsamında ilçedeki kurumların bir arada olacağı Hükümet Konağı yapılması planlanıyor.