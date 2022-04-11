Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması - Son Dakika
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Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması

11.04.2022 17:52

- Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması Mecliste gergin oturum Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Murat Tuna için 'Kesin şunun sesini' deyince ortalık karıştı.

- Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması

Mecliste gergin oturum

BALIKESİR - Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Murat Tuna için 'Kesin şunun sesini' deyince ortalık karıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'li Edremit Belediye Başkanı ile Cumhur İttifakı Sözcüsü, AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna arasında sözlü tartışma yaşandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 'Kesin şunun sesini. Haddini aştın ya' diye çıkışınca, AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna'da 'Sen kimsin ki benim sesimi keseceksin' diyerek ayağa kalktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü gözlendi. Bu tartışma anları cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Tartışma AK Partili Meclis Üyesi Murat Tuna'nın meclis salonundan ayrılması ile sona erdi. Tartışma görüntülerinin yayınlandığı Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri hesabında ayrıca, 'Nisan Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplantısı'nda Denetim Komisyonu Faaliyet Raporu üzerine konuşarak Doğrudan Teminlerin hesabını soran Cumhur İttifakı Grup Sözcümüz Murat Tuna ile Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Murat Tuna'ya hakaret eden Başkan Arslan hakkında Tuna adli makamlara suç duyurusunda bulunacak" denildi.

Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması
Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması
Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması

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Selman Hasan Arslan, Cumhur İttifakı, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mecliste 'kes şunun sesini' tartışması - Son Dakika


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