Medipol Üniversitesi'nden Hukuki Süreç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Medipol Üniversitesi'nden Hukuki Süreç Duyurusu

Ankara Medipol Üniversitesi, Rektör Tolunay hakkında yanlış haberler için hukuki süreç başlatacak.

19.02.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından bazı basın ve yayın organlarında kurum ve Rektör Prof. Dr.Tolga Tolunay'la ilgili çıkan haberlerle ilgili konunun çarpıtıldığı gerekçesiyle hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

Medipol Üniversitesi tarafından bası basın ve yayın organlarında yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın aracında uyuşturucu madde ele geçirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rektör Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemizde yakın zamanda rektör değişikliği olmuş ve önceki rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi, yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır. İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır. Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede 'Y.O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır' denilmiştir. Buna rağmen süreç ile ilgili tüm detaylar yargı makamları ile paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiçbir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir. Zarar verme kastıyla somut gerçekleri şuursuzca çarpıtanlar, yanlı ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Rektör, ankara, Eğitim, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Medipol Üniversitesi'nden Hukuki Süreç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Medipol Üniversitesi'nden Hukuki Süreç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.