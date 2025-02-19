Medipol Üniversitesi'nden Hukuki Süreç Duyurusu

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Ankara Medipol Üniversitesi tarafından bazı basın ve yayın organlarında kurum ve Rektör Prof. Dr.Tolga Tolunay'la ilgili çıkan haberlerle ilgili konunun çarpıtıldığı gerekçesiyle hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

Medipol Üniversitesi tarafından bası basın ve yayın organlarında yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın aracında uyuşturucu madde ele geçirildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rektör Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemizde yakın zamanda rektör değişikliği olmuş ve önceki rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi, yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır. İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır. Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede 'Y.O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır' denilmiştir. Buna rağmen süreç ile ilgili tüm detaylar yargı makamları ile paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiçbir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir. Zarar verme kastıyla somut gerçekleri şuursuzca çarpıtanlar, yanlı ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA